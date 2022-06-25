Пентагон: Виведення ЗСУ із Сєвєродонецька не вплине на позиції ворога на Луганщині

У Пентагоні вважають, що можливий тимчасовий вихід Збройних сил України з Сєвєродонецька істотно не вплине на позиції ворожих російських військ, що наступають, в Луганській області, повідомляє сайт Міністерства оборони США.

"Виводячи ЗСУ із Сєвєродонецька назад, вони (українські війська – ІФ) ставлять себе в становище, в якому вони можуть краще захищатися. І я думаю, що важливо замислитися про ціну, яку Росія заплатила за цей дуже маленький, дуже поступовий виграш", - сказано у повідомленні.

Джерело військового відомства додало, що росіяни зазнають значних втрат за незначних успіхів, відвойовуючи українські території "дюйм за дюймом". Він зазначив, що те, чого досягла Росія – обмежені успіхи порівняно з тим, що було її початковим планом із захоплення Києва та встановлення повної влади в Україні.

"Незважаючи на те, що ми бачимо Росію з великими збройними силами, ви повинні бачити, що вони діють у рамках досить серйозних обмежень, що сповільнює прогрес, на який планував Путін", - підсумувало джерело.