Франція розпочала сім проваджень щодо воєнних злочинів РФ в Україні

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Франція вже розпочала сім проваджень щодо російських воєнних злочинів в Україні, зокрема розслідування загибелі журналістів, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"У Французькій Республіці вже розпочато 7 справ щодо воєнних злочинів в Україні, зокрема розслідування загибелі журналістів. І в цьому питанні ми обговорили можливість об’єднати зусилля із колегами заради досягнення швидкого результату", - наводить слова Венедіктової пресслужба.

Вона зазначила, що в антитерористичній прокуратурі Франції є спеціальний підрозділ щодо воєнних злочинів, де призначено окремих слідчих, які займаються подіями на території України.

Вона також наголосила, що французька прокуратура та МВС збирають свідчення потерпілих та очевидців, які виїхали до Франції, і вони готові передавати їх Україні за посередництва Євроюсту. "А ще наші партнери зазначили, що активно працюють над арештами російських коштів", – констатувала Венедіктова.

Крім того, вона підписала декларацію про наміри співпраці між Офісом генпрокурора та Управлінням кримінальних справ та помилувань Міністерства юстиції, Генеральною прокуратурою при Апеляційному суді м. Париж та Національною прокуратурою боротьби з тероризмом Французької Республіки.

"Це документ про співпрацю щодо найбільш серйозних злочинів, який передбачає надання взаємної правової допомоги щодо діянь, пов’язаних з міжнародним збройним конфліктом внаслідок збройної агресії з боку Російської Федерації проти України – злочинів проти людяності, воєнних злочинів та геноциду", - йдеться у повідомленні.