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21:16 24.06.2022

Виконання Україною рекомендацій ЄК важливе для переходу до початку переговорів про вступ країни до ЄС, у Києві налаштовані рухатися цим шляхом

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Виконання Україною рекомендацій ЄК важливе для переходу до початку переговорів про вступ країни до ЄС, у Києві налаштовані рухатися цим шляхом

Україна готова виконати рекомендації Єврокомісії, які необхідні для повноцінного вступу країни до Європейського Союзу, оскільки глава Української держави, український парламент та уряд налаштовані рухатися цим шляхом, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Якщо уважно прочитати рекомендації Євроради, там написано, що виконання Україною рекомендацій Єврокомісії є важливим для переходу на наступний етап, тобто для початку переговорів про вступ", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

Міністр закликав громадян відмовитися від наративу про те, що Україна нібито може забрати статус кандидата на вступ до ЄС. "Ми почали говорити про те, коли у нас відберуть статус кандидата ще до того, як нам його дали. Це така трохи українська історія. Але не треба думати, що ми такі незграбні, такі нездатні. Ніхто у нас нічого не забере, все буде добре", - наголосив Кулеба.

Він попросив українців не "думати про себе погано та мислити позитивно".

"Я вас запевняю, що і президент, і уряд, і парламент мають абсолютну налаштованість рухатися саме цим шляхом", - підсумував глава МЗС.

Як повідомлялося, 23 червня Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського союзу.

Початок переговорів щодо повноцінного вступу з кандидатами розпочнеться після виконання ними "домашньої роботи". До списку "домашніх завдань" для України входять зокрема забезпечення верховенства права, боротьба з корупцією, олігархами та відмиванням грошей.

 

 

Теги: #україна_єс #умови #вступ

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