Події

20:07 24.06.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4677 цивільних, ще 5829 поранено

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 4677 цивільних, ще 5829 поранено

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 23 червня склали 10 506 цивільних (днем раніше – 10465), зокрема 4677 загиблих (4662), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у п'ятницю.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Згідно з ним, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Попасної, Лисичанська та Сєвєродонецька (Луганська обл.). Велика кількість повідомлень про численні жертви серед цивільного населення у цих містах підлягає подальшій верифікації та не включена до наведеної вище статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 1793 чоловіки, 1208 жінок, 148 хлопчиків та 132 дівчинки, тоді як стать 41 дитини та 1355 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 5829 поранених – 171 хлопчиків та 130 дівчаток, а також 182 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням вдень загинула одна дитина і ще четверо було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на північ 24 червня було зафіксовано 2551 (2539) загиблих та 2462 (2456) поранених на території, контрольованій урядом, і 188 (186) загиблих та 768 (764) поранених на території, контрольованій збройними силами.

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1938 (1937) загиблих та 2599 (2583) поранених.

У зведенні традиційно йдеться, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки 23 червня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #оон #війна #втрати

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