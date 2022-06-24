Залужний у розмові з Міллі наголосив на необхідності встановлення вогневого паритету з ворогом для стабілізації ситуації на луганському напрямку

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний обговорив перебіг постачання українській армії міжнародної технічної допомоги з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"З приємністю і глибокою повагою підтримую сталий зв’язок із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Сьогодні під час телефонної розмови обговорили оперативну обстановку та хід постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України", - написав Залужний у телеграмі у п'ятницю.

Головком ЗСУ повідомив, що під час розмови він загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету із противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому луганському напрямку.

"Подякував генералу Міллі за глибоке розуміння ситуації, самовідданість і провідну роль у справі надання військової допомоги нашій державі", - підсумував Залужний.