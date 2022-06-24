Зеленський закликав учасників та гостей фестивалю в Ґластонбері чинити тиск на політиків, щоб вони допомогли Україні відновити мир

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників та гостей фестивалю сучасного виконавчого мистецтва у Ґластонбері чинити тиск на політиків, щоб вони допомогли Україні відновити мир.

Як наголосив глава держави, українці хочуть повернутися до життя, яким воно було до війни і зупинити російську агресію, доки її наслідки не зламали життя людей ще й у країнах Європи, Азії, Африки, Латинської Америки.

"Ґластонбері - це найбільша концентрація свободи в ці дні. І я прошу вас поділитися цим відчуттям з усіма, чия свобода під ударом. Поширюйте правду про російську війну! Допомагайте українцям, які були змушені залишити свої будинки через бойові дії. Знайдіть нашу благодійну платформу United.24. І чиніть тиск на усіх політиків, яких ви знаєте, щоб вони допомогли Україні відновити мир", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що чим більше людей приєднається до захисту свободи та правди, тим швидше завершиться російська війна проти України.

"Доведіть, що свобода завжди перемагає!" - закликав президент.

Ґластонберійський музичний фестиваль проводиться з 1970 року у Великій Британії поряд із містом Гластонбері.