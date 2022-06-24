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19:38 24.06.2022

Погроза РФ атакувати посольство США в Україні робить актуальним питання щодо закриття неба над Києвом

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Погроза РФ атакувати посольство США в Україні робить актуальним питання щодо закриття неба над Києвом

Питання про необхідність закриття неба над Києвом і всією Україною актуальне у світлі нещодавніх погроз російської сторони завдати удару по посольству США в Україні, зазначають у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"В російській держдумі прозвучав заклик завдати удару по урядових установах у Києві, а також по посольству США в Україні. Таку думку озвучив заступник голови комітету держдуми з оборони Юрій Швиткін. Обґрунтуванням для такого кроку, з точки зору російського депутата, може стати постачання Україні новітньої західної зброї", - повідомляється у телеграм-каналі ГУР у п'ятницю.

У відомстві наголосили, що ця погроза "спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором". "Відтак, вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #рф #сша #україна #небо #погрози

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