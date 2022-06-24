Події

17:24 24.06.2022

Мер Мелітополя: У місті відновилися масові викрадення людей

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Мер Мелітополя: У місті відновилися масові викрадення людей

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляє, що у місті, як і раніше, вкрай складною залишається ситуація, пов'язана з безпекою, а протягом тижня відновилися масові викрадення людей.

"Минулого тижня знову розпочалися масові викрадення у місті... активістів, пасторів, бізнесменів... Пастора викрали просто під час служби на центральній площі міста... Його відпустили, але підприємці перебувають у полоні у рашистів... Тому ситуація, пов'язана з безпекою, – вкрай складна", – зазначив він на брифінгу в п'ятницю.

Федоров нагадав, що за попередні чотири місяці російські окупанти викрали понад 500 городян, причому понад два місяці в полоні у них перебуває 16-річний підліток.

 

Теги: #мелітополь #федоров #окупація

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