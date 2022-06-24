Уряд рекомендує розпочати навчальний рік у школах із 1 вересня, а у вишах, окрім перших курсів, із 15 серпня – Шмигаль

Уряд України рекомендує розпочати навчальний рік у школах із 1 вересня, а у вишах, окрім перших курсів, з 15 серпня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, оскільки пов'язане з безпекою наших дітей", - зазначив Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що у прифронтових та окупованих територіях новий навчальний рік розпочнеться в онлайн форматі.

З огляду не це Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству розвитку громад та територій, обласним військовим адміністраціям доручено організувати довезення дітей до шкіл та безпеку в закладах освіти.

За його словами, Державна служба з надзвичайних ситуацій найближчим часом має завершити розроблення протоколів безпеки, а місцева влада має затвердити на їх основі індивідуальні протоколи та ознайомити з ними учнів та батьків.

Шмигаль зазначив, що влада рекомендує в університетах розпочати навчальний рік із 15 серпня, окрім перших курсів.