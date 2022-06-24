Заарештовано будівлю "Росатому" у центрі Києві - Нацполіція

Національна поліція України наклала арешт на будівлю у центрі Києва площею майже 1 тис. кв. м та вартістю 60 млн грн, власником якої є "Росатом".

"Щоб приховати інформацію про власника цього приміщення, до Державного реєстру прав на нерухоме майно відповідні відомості не вносилися, а відображалися лише у документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна", - зазначається у повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, правоохоронці провели обшук у будівлі та на підставі постанови слідчого судді Печерського районного суду наклали на нерухомість арешт.

Будівлю заплановано передати управлінню Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, у травні 2022 року до управління АРМА було передано кошти ТОВ "Росатом Східна Європа" на суму понад 3 млн грн.