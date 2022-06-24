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14:00 24.06.2022

Єрмак пропонує вдосконалити санкційний механізм, щоб не допустити ухилення від нього нафтових судноплавних компаній, що перевозять російську нафту

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Єрмак пропонує вдосконалити санкційний механізм, щоб не допустити ухилення від нього нафтових судноплавних компаній, що перевозять російську нафту

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак пропонує вдосконалити санкційний механізм, щоб не допустити ухилення від нього нафтових судноплавних компаній, що перевозять російську нафту.

Як приклад, голова ОП наводить матеріал американського видання Bloomberg, де зазначається, що танкери, які перевозять російську нафту, все частіше зникають із систем стеження за суднами в Атлантичному океані. Це може бути пов'язане з перевалкою вантажів на інші кораблі.

Така тактика зазвичай використовується для придбання підсанкційної нафти з Ірану та Венесуели.

Також, як повідомляється в телеграм-каналі Єрмака, російська судноплавна компанія "Совкомфлот", яка потрапила під санкції США та ЄС у лютому, продовжує постачати сиру нафту до європейських портів. Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) виявив понад 18 танкерів "Совкомфлоту", кожен з яких перевозить пальне в середньому на суму понад 240 мільйонів доларів.

"Совкомфлот" та оператори цих портів уникають впровадження санкцій, оскільки судна ходять під прапорами Ліберії, а операції проводяться через дочірні компанії на Кіпрі та в ОАЕ.

"Механізм санкцій необхідно вдосконалювати. Ці випадки потребують уваги та вжиття заходів", - зазначив Єрмак.

Теги: #рф #санкції #єрмак

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