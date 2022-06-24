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13:11 24.06.2022

Уряд планує передати до музеїв колекцію артефактів, викрадених екснардепом Горбатовим у Криму

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Уряд планує передати до музеїв колекцію артефактів, викрадених екснардепом Горбатовим у Криму

Міністр культури України Олександр Ткаченко та глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський розраховують на поповнення музейного фонду України унікальною колекцією артефактів, незаконно викрадених екснардепом Валерієм Горбатовим із кримських музеїв та знайдених під час обшуків у Києві.

"Ми маємо можливість поповнити музейні фонди надзвичайно великою колекцією. Як мені кажуть, це найбільша незаконна колекція в історії України, яка повертається державі", – сказав міністр культури Олександр Ткаченко на пресконференції в п'ятницю в Національному музеї історії України в Києві, де розміщено знайдені артефакти.

Він назвав символічним повернення в Україну культурної спадщини саме в часи війни.

"У той час, як із Мелітополя та Маріуполя намагаються вкрасти наші колекції та перевезти їх до Росії, ми, навпаки, повертаємо собі те, що на законних підставах належить Україні", – сказав міністр культури.

За його словами, фахівці вивчать усі знайдені артефакти.

Також він додав, що колекція перебуває на відповідальному зберіганні в Національному музеї історії України, і щойно завершиться розслідування та буде ухвалено відповідні рішення, колекцію буде остаточно передано в розпорядження музейного фонду України.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що під час розслідування стало відомо про наявність в ексдепутата реліктових речей та "чорних" археологічних знахідок.

"Понад 6 тис. предметів давнини - мечі, шабля, шоломи, кольчуги, рушниці, карабіни, амфори, наші гривні, монети, предмети посуду та побуту – усе це вилучено в одному з офісних приміщень у Києві, зокрема в електрощитовій та на горищі, в умовах, які взагалі дуже далекі від умов зберігання таких речей", – розповіла генпрокурор.

За її словами, частину колекції, ймовірно, вкрали з музеїв тимчасово окупованого Криму.

"Ціна колекції, попередньо, кілька мільйонів доларів", - сказала Венедіктова.

Вона звернула увагу, що нині ці артефакти є доказами.

"Мені дуже приємно, що ці докази не зберігаються десь у прокуратурі, а ми всі можемо на них подивитися... доки розслідування триває", - сказала генпрокурор.

Глава МВС Денис Монастирський, у свою чергу, додав, що "це безпрецедентна унікальна знахідка не лише для України, а й для Східної Європи".

Монастирський зазначив, що протягом трьох днів відбулося 13 обшуків, під час яких було вилучено ці цінності.

"Зараз, я сподіваюся, вони надійдуть до колекцій українських музеїв", - сказав глава МВС.

Теги: #крим #музеї #артефакти

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