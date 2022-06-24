Російські окупанти завдали авіаударів на під'їзді до Лисичанська, пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе лише легковий транспорт, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська. Орки завдали авіаударів на під'їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде", - написав він у телеграм-каналі.