Російські окупанти завдали авіаударів на під'їзді до Лисичанська, пошкоджено міст
Російські окупанти завдали авіаударів на під'їзді до Лисичанська, пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе лише легковий транспорт, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська. Орки завдали авіаударів на під'їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде", - написав він у телеграм-каналі.