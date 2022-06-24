У Херсоні підірвали колаборанта Савлученка разом із авто

У Херсоні внаслідок підриву автомобіля вранці загинув "начальник департаменту сім'ї, молоді та спорту окупаційної Херсонської ВЦА" Дмитро Савлученко, повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"У наших партизанів ще одна перемога - вбито "начальника департаменту сім'ї, молоді та спорту окупаційної Херсонської ВЦА" Дмитра Савлученка. Проросійського активіста та зрадника зранку підірвали в автомобілі в одному з дворів Херсона. Так буде з кожним зрадником!" - написав він у фейсбуці.

Російські ЗМІ також повідомили, що "голова департаменту молодіжної політики, сім'ї та спорту Херсонської області", за попередньою інформацією, загинув унаслідок підриву його автомобіля. Вибуховий пристрій було закладено в його машину.