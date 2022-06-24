Події

07:11 24.06.2022

Окупанти інтенсивно обстрілюють Дергачі, серйозно пошкоджено мережі електро- й газопостачання

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Окупанти інтенсивно обстрілюють Дергачі, серйозно пошкоджено мережі електро- й газопостачання

Російські окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати житлові квартали м. Дергачі Харківської області, більшість міста залишилася без газу й електрики.

"Унаслідок обстрілів знову серйозно пошкоджено електричну й газову мережі. На більшій частині території Дергачів призупинено електро- та газопостачання", - повідомляє Дергачівська міськрада.

Жителів Дергачів просять терміново перекрити крани подачі газу до домоволодінь, щоб запобігти новим аварійним ситуаціям.

 

Теги: #пошкодження #обстріли #харківщина

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