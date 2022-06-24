ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку

Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні військову підтримку в її захисті від російської агресії.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, ухвалених за результатами засідання, яке відбулося в четвер у Брюсселі на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС.

"Європейський Союз, як і раніше, твердо прихильний наданню подальшої військової підтримки, щоб допомогти Україні здійснити своє невід'ємне право на самооборону від російської агресії та захистити свою територіальну цілісність і суверенітет", - зазначено в документі.

З цією метою лідери ЄС закликали Раду "оперативно працювати над подальшим збільшенням військової підтримки".