Катар ставить довгостроковість умовою контрактів на продаж СПГ Європі

Катар вимагає від Європи укладання контрактів на тривалий термін, якщо вона хоче більше газу, пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Вимогу висунуто після того, як Німеччина уклала 20-річний контракт на купівлю СПГ у США.

Агентство зазначає, що таке бажання може ускладнити мету Європи, яка прагне стримати викиди парникових газів, але при цьому зменшити залежність від російського газу.

Однак європейці стверджують, що пропозиції Катару надто жорсткі й не дають покупцям можливості перенаправити постачання, на відміну від контрактів США. За словами джерел, переговори про тривалість контрактів зайшли в глухий кут із березня.

Державні компанії Qatar Energy та Qatargas, які експлуатують об'єкти СПГ, не одразу відповіли на запити про коментарі, як і міністерство фінансів Німеччини.

Агентство зазначає, що європейці, з одного боку, побоюються укладати надто тривалі контракти на постачання викопного палива, з іншого - побоюються, що Катар може продати ці обсяги в інші країни, зокрема в Азію, і це може поставити під загрозу бажання знайти заміну газу з Росії.