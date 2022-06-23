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22:18 23.06.2022

Президент Єврокомісії переконана, що Україна швидко і важко працюватиме, щоб виконати умови, необхідні для початку переговорів із вступу

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Президент Єврокомісії переконана, що Україна швидко і важко працюватиме, щоб виконати умови, необхідні для початку переговорів із вступу

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн впевнена, що Україна та Молдова, які набули статусу кандидата та Грузія, яка отримала європейську перспективу, працюватимуть швидко та важко, щоб виконати умови, необхідні для переходу до наступної фази вступу – початку офіційних. переговорів.

Про це вона сказала в четвер у Брюсселі на пресконференції після ухвалення Європейською радою рішення надати Україні статусу кандидата в ЄС. "Звичайно, країни повинні будуть зробити свою домашню роботу перед тим, як перейти до іншої стадії процесу вступу. Я впевнена, що всі вони будуть просуватися якнайшвидше і працюватимуть так важко, як вони можуть, щоб виконати необхідні реформи. Не тільки тому, що вони мають просуватися на шляху до європейського вступу, але й насамперед і тому, що ці реформи позитивні для країни, чудові для демократії, тому що це зміцнює конкурентну спроможність цих країн і, зрештою, вони є хорошими для громадян", - упевнена фон дер Ляєн.

При цьому президент Єврокомісії наголосила, що вона "глибоко переконана, що наше рішення, ухвалене сьогодні, зміцнює нас усіх". "Це зміцнює Україну, Молдову і Грузію перед російською агресією, і зміцнює Європейський союз, тому що це демонструє знову світові, що ЄС єдиний і сильний перед зовнішніми загрозами", - зазначила вона.

Коментуючи безпосередньо рішення, фон дер Ляєн назвала його "вирішальним моментом і дуже добрим днем для Європи". "Я тепло привітала президента Зеленського, президента Санду, президента Зурабішвілі. Усі три країни – частина нашої європейської сім'ї, у нас ніколи в цьому не було сумніву. Сьогоднішнє історичне рішення це підтверджує. Воно надає всім трьом перспективу вступу з ЄС і прокладає шлях уперед... Не може бути кращого сигналу надії для громадян України, Молдови та Грузії за цих проблемних часів", - наголосила президент Єврокомісії.

 

 

Теги: #кандидат #україна #єс

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