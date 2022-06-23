ПАРЄ: Найбільш переконливим сценарієм катастрофи літака рейсу МН17 над Україною у 2014 році є його збиття російською ракетою "Бук"

Парламентська асамблея Ради Європи, ґрунтуючись на доказах, наданих її доповідачеві українською та голландською владою, схвалила резолюцію про те, що найбільш переконливим сценарієм катастрофи літака рейсу МН17 над Україною у 2014 році є його збиття ракетою "Бук", наданою у розпорядження військових підрозділів, контрольованих РФ.

Як повідомляє пресслужба ПАРЄ, після одноголосного ухвалення резолюції, яка була заснована на доповіді Титуса Корлетяна (Румунія, SOC), Асамблея заявила, що вона вражена "дезінформацією", що поширюється російською владою щодо збиття рейсу Malaysia Airlines, яка завдала болю рідним і близьким загиблих.

"Замість того, щоб надати достовірну інформацію компетентним слідчим органам, російська влада поширює дезінформацію, включно з послідовними суперечливими версіями подій, покликаних внести плутанину. Як показують розвіддані із відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада навіть пішла на те, щоб надати супутникові та інші дані, щоб приховати правду", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що, зокрема, версії про те, що український винищувач СУ 25 або МіГ 29 збив рейс MH17, або що в цьому винна українська ракета "Бук", випущена з території, яку контролює уряд, були "ретельно спростовані".

"Асамблея знову закликала Росію сумлінно співпрацювати зі слідчими, включно з наданням належних супутникових і радіолокаційних даних про збитий літак, і вибачитися перед родичами жертв MH17 за біль і страждання, заподіяні попередньою дезінформацією", - наголошують у ПА.

Асамблея також закликала Європейський суд з прав людини розглянути можливість надання пріоритету заявам найближчих родичів жертв катастрофи, "враховуючи їх сильні страждання, що продовжуються".

"Нарешті, парламентарі закликали національні та міжнародні органи щодо гарантування безпеки польотів надати оновлену інформацію про свої процедури для польотів над зонами конфліктів у світлі рекомендацій Голландської ради з безпеки польотів", - підсумували у пресслужбі.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Дві третини пасажирів – піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи вела Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську.

Суд стосовно аварії МН17 розпочався 9 березня 2020 року. У травні цього року після поновлення слухань суддя Гендрік Стейнгаус анонсував завершення публічної стадії судового розгляду справи на 10 червня, після чого судова колегія пішла в закриту стадію для винесення рішення. Вердикт у справі має бути винесений у листопаді чи грудні 2022 року.