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21:10 23.06.2022

Венедіктова: Українська прокуратура і МКС мають "дорожню карту" щодо розподілу розслідування воєнних злочинів РФ

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Венедіктова: Українська прокуратура і МКС мають "дорожню карту" щодо розподілу розслідування воєнних злочинів РФ

Міжнародний кримінальний суд (МКС) та Офіс українського генерального прокурора розподіляють розслідування злочинів РФ в Україні, щоб уникнути порушень і не притягувати винних двічі до відповідальності, пояснює генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

У четвер увечері в інтерв'ю на українському телемарафоні Венедіктова розповіла, що Україна зробила все для того, щоб Офіс прокурора МКС в Україні "почувався впевнено".

"Парламент провів необхідні зміни до кримінального процесуального кодексу, і на сьогодні Офіс прокурора МКС може працювати як незалежно, що передбачено Римським статутом, так і у співпраці з нами, тому що вперше у своїй історії МКС "зайшов" стороною спільної групи", – розповіла генпрокурор.

Вона також зазначила, що Офіс генпрокурора має внутрішню стратегію проведення розслідування.

"Що стосується діяльності МКС, то він не може брати всі справи та розслідувати. Базовий принцип його роботи – це принцип компліментарності. Тобто, МКС бере ті справи, які не може чи не хоче розслідувати національна влада. Це відбувається у всіх країнах", – пояснила генпрокурор.

Відповідаючи на запитання про те, що саме не може чи не хоче розслідувати Україна, генпрокурор наголосила: "Ми хочемо розслідувати все. Але справді ми не все можемо розслідувати. Наприклад, Маріуполь для нас дуже складно розслідувати без доступу до території. Ми його теж будемо розслідувати, але оскільки міжнародне правосуддя має величезне значення, то ми вибудовуємо свої стратегії розслідування у кооперації з МКС, це важливо"

У цьому контексті Венедіктова пояснила: "У нас (української прокуратури та МКС – ІФ) є така "дорожня карта", і ми дивимося, що і кого може забрати прокурор МКС Карім Хан у Гаагу – і для України його перемоги будуть перемогою України".

За словами генпрокурора, під час нещодавнього триденного візиту прокурора МКС в Україну "розбирали, хто яку справу братиме, щоб не порушити права цих негідників" і не притягувати їх двічі до відповідальності.

Водночас Венедіктова не стала конкретизувати, які саме справи розглядатиме МКС. "Думаю, це треба запитати у прокурора Хана... Звичайно, я це знаю, наші команди співпрацюють, але я не знаю, як він до цього поставиться, тому що у прокурорів усього світу перше правило - це конфіденційність", - сказала вона.

Венедіктова запевнила, що прокурор Хан налаштований на швидкі результати розслідування. "Прокурор Хан показує, що він готовий просуватися у розслідуванні швидко, готовий співпрацювати з усіма правоохоронними органами, які є в Україні", - підсумувала генпрокурор.

Говорячи про розслідування злочинів, скоєних РФ в Україні та кваліфікованих як геноцид, Венедіктова сказала: "Що стосується безпосередньо розслідування щодо геноциду, прокурор Хан готовий це зробити... Він обговорював з українськими парламентарями можливість надання йому можливості розслідування "геноциду"... Думаю, що ми рухатимемося в тому напрямку, щоб прокурор Хан розслідував геноцид. Це дуже важливо".

Українські правоохоронці, за словами генпрокурора, мають свою стратегію, яким чином можна розслідувати геноцид в Україні. "Стосовно того, що відбувалося в Маріуполі, принаймні депортація дітей – це чітка кваліфікація щодо геноциду", - додала вона.

 

 

Теги: #рф #мкс #україна #злочини

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