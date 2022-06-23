Події

17:01 23.06.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 4662 цивільних, ще 5803 поранені – ООН

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 4662 цивільних, ще 5803 поранені – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, на 24:00 22 червня сягнули 10465 цивільних (днем раніше – 10403), зокрема 4662 загиблих (4634), повідомляє Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у четвер.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривали інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень усе ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.) та Попасної (Луганська обл.), де є повідомлення про численних жертв серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не враховані у вищенаведеній статистиці.

"Причиною більшості випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстрілів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинули 1789 чоловіків, 1207 жінок, 148 хлопчиків і 131 дівчинка, тоді як стать 41 дитини та 1346 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 5803 поранених – 169 хлопчиків і 131 дівчинка, а також 179 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням на день раніше поранено одну дитину.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій й Луганській областях на північ 23 червня було зафіксовано 2539 (2524) загиблих і 2456 (2449) поранених на території, контрольованій урядом, та 186 (186) загиблих і 764 (760) поранених на території, контрольованій збройними силами.

В інших регіонах України під контролем уряду (в Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1937 (1924) загиблих і 2583 (2560) поранених.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки 22 червня, тому що протягом цього періоду управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

Теги: #оон #україна #війна #втрати

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