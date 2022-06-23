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16:19 23.06.2022

РФ розгортає на окупованих територіях пункти видачі російських паспортів - Міноборони

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РФ розгортає на окупованих територіях пункти видачі російських паспортів - Міноборони

РФ розгортає на тимчасово окупованих територіях України пункти видачі російських паспортів і тисне на українців з метою їх одержання, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Намагаючись інтегрувати тимчасово окуповані території України до російського простору, Росія розгортає пункти видачі паспортів РФ, тому що планує збільшити кількість громадян РФ, тисне на людей, які вимушено опинилися на тимчасово окупованих територіях, щоб вони почали отримувати ці паспорти. Найбільшого тиску зазнають люди, які працюють на захоплених підприємствах", - сказала Маляр на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в Києві в четвер.

Вона додала, що Росія примушує українців, які вимушено залишилися на тимчасово окупованих територіях, до співпраці з ними, зокрема це стосується працівників освітньої сфери.

"Станом на сьогодні більшість наших людей чинять спротив, але Росія на тимчасово окупованих територіях придушує активні протести наших людей. Росія намагається організувати пасажирські перевезення на тимчасово окуповану територію Криму із захоплених територій Херсонської області. Росія продовжує незаконно вивозити українські культурні цінності, так само триває вивезення продукції із захоплених підприємств та зерна", - поінформувала Маляр.

Теги: #рф #паспорти #окуповані_території

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