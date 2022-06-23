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14:19 23.06.2022

Стефанішина: Мобілізувати політичний консенсус щодо вступу країни до ЄС будемо тоді, коли будемо впевнені, що це посилить Україну

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Стефанішина: Мобілізувати політичний консенсус щодо вступу країни до ЄС будемо тоді, коли будемо впевнені, що це посилить Україну

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що мобілізувати політичний консенсус щодо вступу України до Європейського Союзу влада буде тоді, коли буде впевненість, що це посилить Україну.

"Рішення безпосередньо про вступ (у ЄС - ІФ) справді політичне, але до нього має бути пройдений певний шлях. Основна позиція України, що ми маємо стати сильним та конкурентоспроможним членом Європейського Союзу, посилити українську та європейську економіку. Бо йдеться вже не про політичні речі, а про виживання та розвиток країни. Тому мобілізувати політичний консенсус щодо вступу ми будемо лише тоді, коли будемо впевнені, що приєднання до ЄС посилить нас", - сказала вона в ефірі національного телемарафону у четвер удень.

Стефанішина наголосила, що для вступу до ЄС необхідно відновити країну, відновити інфраструктуру та визначити нові економічні пріоритети.

"Ми маємо заново відновити нашу країну, і від цього вести звіт про те, коли ми станемо членами Євросоюзу", - додала вона.

Теги: #україна #єс

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