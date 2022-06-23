Події

14:06 23.06.2022

Київрада схвалила рішення про облаштування укриттів у навчальних закладах, де їх немає

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Київрада схвалила рішення про облаштування укриттів у навчальних закладах, де їх немає

Київська міська рада схвалила рішення про початок облаштування укриттів у навчальних закладах, де їх немає, повідомляється на сайті мера української столиці Віталія Кличка.

Як зазначається у повідомленні, відповідний проект рішення "Про забезпечення умов створення найпростіших укриттів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності" підтримали 85 депутатів.

"Сьогодні ми схвалили рішення, що надасть можливість розпочати процес облаштування укриттів у тих навчальних закладах столиці, де укриттів немає. Ми повинні упорядкувати – відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами – укриття в комунальних школах та садках. Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми маємо створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та киян", – сказав Кличко.

Теги: #київ #укриття #навчальні_заклади

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