Київська облрада ухвалила дві програми щодо забезпечення житлом людей, які втратили свої квартири внаслідок війни - голова ОВА

Київська обласна рада на сесії у четвер, 23 червня, ухвалила дві програми, спрямовані на допомогу в отриманні житла людьми, які втратили свої будинки внаслідок бойових дій, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Завдяки цим програмам найближчим часом зможемо розпочати будівництво 560 будинків та викуп 2000 квартир", - написав Кулеба у телеграм-каналі.

"Це лише початок нашого оновлення, нашого відновлення. Дякую депутатам за співпрацю та консолідоване рішення", - додав він.