Потік на виїзд через західний кордон України останні два дні помітно більше ніж потік на в'їзд – Держприкордонслужба

Кількість тих, хто виїжджає з України через західний її кордон, останні два дні на 2-5 тисяч осіб більше за кількість тих, хто в'їжджає, свідчать дані Держприкордонслужби у фейсбуці.

Згідно з ними, 22 червня з України виїхали 45 тис. осіб порівняно з понад 38 тис. днем раніше, тоді як кількість прибулих до країни становила понад 40 тис. порівняно з 36 тис. напередодні.

Відомство уточнило, що минулої доби кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами зменшилася до 103 зі 117 днем раніше.

Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив близько 188 тис. осіб, що повернуло показник чистого відпливу з початку війни на рівень кінця березня.

Після цього дні, коли потік на в'їзд перевищував потік на виїзд, стали чергуватись з днями, коли навпаки потік на виїзд був більшим за потік на в'їзд. Загалом за останні 16 тижнів кількість тих, хто в'їхав в Україну через західний її кордон, дорівнює кількості тих, хто виїхав із неї.

Дані про перевищення останніх двох днів потоку на виїзд з України над потоком на в'їзд підтверджує і прикордонна служба Польщі. За її даними у твіттері, 22 червня з Польщі в Україну в'їхали 26,3 тис. порівняно з 23,8 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік становив 23,5 тис., як і напередодні.

Загалом із початку війни до Польщі з України прибули 4,265 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку кордон перетнули 2,289 млн осіб.

За даними УВКБ ООН на 13:00 21 червня, загалом з України з початку війни виїхали (без урахування потоку на в'їзд) 8,007 млн осіб, із них до Польщі 4,146 млн, Росії – 1,305 млн, Угорщини – 814,6 тис., Румунії – 691,4 тис., Молдови – 507,6 тис., Словаччини – 525,6 тис., Білорусі – 16,7 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 21 червня в'їхали (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,837 млн осіб.