Події

11:02 23.06.2022

Потік на виїзд через західний кордон України останні два дні помітно більше ніж потік на в'їзд – Держприкордонслужба

2 хв читати
Потік на виїзд через західний кордон України останні два дні помітно більше ніж потік на в'їзд – Держприкордонслужба

Кількість тих, хто виїжджає з України через західний її кордон, останні два дні на 2-5 тисяч осіб більше за кількість тих, хто в'їжджає, свідчать дані Держприкордонслужби у фейсбуці.

Згідно з ними, 22 червня з України виїхали 45 тис. осіб порівняно з понад 38 тис. днем раніше, тоді як кількість прибулих до країни становила понад 40 тис. порівняно з 36 тис. напередодні.

Відомство уточнило, що минулої доби кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами зменшилася до 103 зі 117 днем раніше.

Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив близько 188 тис. осіб, що повернуло показник чистого відпливу з початку війни на рівень кінця березня.

Після цього дні, коли потік на в'їзд перевищував потік на виїзд, стали чергуватись з днями, коли навпаки потік на виїзд був більшим за потік на в'їзд. Загалом за останні 16 тижнів кількість тих, хто в'їхав в Україну через західний її кордон, дорівнює кількості тих, хто виїхав із неї.

Дані про перевищення останніх двох днів потоку на виїзд з України над потоком на в'їзд підтверджує і прикордонна служба Польщі. За її даними у твіттері, 22 червня з Польщі в Україну в'їхали 26,3 тис. порівняно з 23,8 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік становив 23,5 тис., як і напередодні.

Загалом із початку війни до Польщі з України прибули 4,265 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку кордон перетнули 2,289 млн осіб.

За даними УВКБ ООН на 13:00 21 червня, загалом з України з початку війни виїхали (без урахування потоку на в'їзд) 8,007 млн осіб, із них до Польщі 4,146 млн, Росії – 1,305 млн, Угорщини – 814,6 тис., Румунії – 691,4 тис., Молдови – 507,6 тис., Словаччини – 525,6 тис., Білорусі – 16,7 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 21 червня в'їхали (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,837 млн осіб.

Теги: #потік #держприкордонслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 21.06.2022
Потік на в'їзд через західний кордон України останні два дні трохи більше ніж потік на виїзд – Держприкордонслужба

Потік на в'їзд через західний кордон України останні два дні трохи більше ніж потік на виїзд – Держприкордонслужба

10:22 20.06.2022
Російські війська вранці обстріляли прикордоння Чернігівщини - Держприкордонслужба

Російські війська вранці обстріляли прикордоння Чернігівщини - Держприкордонслужба

12:55 13.06.2022
Чистий приплив людей в Україну через західний кордон відновився цими вихідними

Чистий приплив людей в Україну через західний кордон відновився цими вихідними

12:57 09.06.2022
Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 30 днів, але останніми днями впав до мінімуму

Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 30 днів, але останніми днями впав до мінімуму

14:19 08.06.2022
Ворог обстріляв прикордонне село Шосткинського району Сумської області, зруйновано приміщення Держприкордонслужби

Ворог обстріляв прикордонне село Шосткинського району Сумської області, зруйновано приміщення Держприкордонслужби

14:08 07.06.2022
У Держприкордонслужбі не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про перетин Овсянніковою кордону України

У Держприкордонслужбі не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про перетин Овсянніковою кордону України

09:42 07.06.2022
Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

14:24 03.06.2022
Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 24 дні і сягнув 167 тис. людей

Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 24 дні і сягнув 167 тис. людей

11:16 03.06.2022
Російські війська продовжують обстрілювати Чернігівщину та Сумщину – Держприкордонслужба

Російські війська продовжують обстрілювати Чернігівщину та Сумщину – Держприкордонслужба

14:26 02.06.2022
Держприкордонслужба не фіксує навпроти Чернігівської та Сумської областей скупчення сил РФ, необхідного для повторного вторгнення

Держприкордонслужба не фіксує навпроти Чернігівської та Сумської областей скупчення сил РФ, необхідного для повторного вторгнення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти від початку вторгнення в Україну втратили понад 1,5 тис. танків

Ця війна має завершитися справедливим трибуналом

Ми маємо дійти до перемоги раніше, ніж у 1945 році – Зеленський

ПАРЄ ухвалила три резолюції щодо України – голова делегації ВР

У Брюсселі відбудеться історичний саміт, на якому, як очікується, Україна набуде статусу кандидата в члени ЄС

ОСТАННЄ

Італія продовжить залучати кошти на відновлення Бучі - мер Бергамо

МКТ та МТНК можна буде скласти у 21 області України, Києві та у 13 країнах Європи - УЦОЯО

Українські біженці зможуть влаштуватись на роботу в Ізраїлі з 1 липня

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі - голова ОВА

Спостерігається тренд повернення українців додому, трійку популярних поїздів у червні очолив "Ужгород - Харків" - УЗ

На Сумщині машина поліції підірвалася на міні, одна людина загинула, семеро поранені – голова ОВА

З російського полону звільнено проректора ХДУ Вінника

Російські окупанти від початку вторгнення в Україну втратили понад 1,5 тис. танків

За добу харківські рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, з-під завалів витягли тіла п’яти загиблих

Кількість поранених дітей через військову агресію РФ збільшилася до 593

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА