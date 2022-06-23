Події

08:45 23.06.2022

Кількість поранених дітей через військову агресію РФ збільшилася до 593

1 хв читати
Кількість поранених дітей через військову агресію РФ збільшилася до 593

Станом на 23 червня 2022 року збільшилася офіційна кількість поранених дітей – 593, кількість жертв серед дітей залишилася незмінною – 324, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 917 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 23 червня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 324. Зросла кількість поранених - 593", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 308, Харківській – 175, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2056 навчальних закладів. З них 212 зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:04 23.06.2022
Російські окупанти від початку вторгнення в Україну втратили понад 1,5 тис. танків

Російські окупанти від початку вторгнення в Україну втратили понад 1,5 тис. танків

08:03 23.06.2022
Кіпр наполягає на вирішенні військової агресії РФ проти України на підставі міжнародного законодавства, стурбований його продовженням

Кіпр наполягає на вирішенні військової агресії РФ проти України на підставі міжнародного законодавства, стурбований його продовженням

07:22 23.06.2022
Ця війна має завершитися справедливим трибуналом

Ця війна має завершитися справедливим трибуналом

07:19 23.06.2022
Ми маємо дійти до перемоги раніше, ніж у 1945 році – Зеленський

Ми маємо дійти до перемоги раніше, ніж у 1945 році – Зеленський

07:11 23.06.2022
У середу внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули 7 мирних жителів

У середу внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули 7 мирних жителів

22:35 22.06.2022
Зеленський закликав студентів не дати владі забути про українську війну

Зеленський закликав студентів не дати владі забути про українську війну

22:24 22.06.2022
Коли захищаєш демократію, іноді треба діяти недемократично – Зеленський, виступаючи перед канадськими студентами

Коли захищаєш демократію, іноді треба діяти недемократично – Зеленський, виступаючи перед канадськими студентами

22:16 22.06.2022
Обстріли окупантів забрали життя 4 мирних жителів Донеччини в середу

Обстріли окупантів забрали життя 4 мирних жителів Донеччини в середу

22:04 22.06.2022
У Сумській області в результаті обстрілу загинула людина, двоє поліцейських зазнали поранень підірвавшись на міні

У Сумській області в результаті обстрілу загинула людина, двоє поліцейських зазнали поранень підірвавшись на міні

21:54 22.06.2022
Прикладом для мене є наш народ

Прикладом для мене є наш народ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти від початку вторгнення в Україну втратили понад 1,5 тис. танків

Ця війна має завершитися справедливим трибуналом

Ми маємо дійти до перемоги раніше, ніж у 1945 році – Зеленський

ПАРЄ ухвалила три резолюції щодо України – голова делегації ВР

У Брюсселі відбудеться історичний саміт, на якому, як очікується, Україна набуде статусу кандидата в члени ЄС

ОСТАННЄ

МКТ та МТНК можна буде скласти у 21 області України, Києві та у 13 країнах Європи - УЦОЯО

Українські біженці зможуть влаштуватись на роботу в Ізраїлі з 1 липня

Потік на виїзд через західний кордон України останні два дні помітно більше ніж потік на в'їзд – Держприкордонслужба

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі - голова ОВА

Спостерігається тренд повернення українців додому, трійку популярних поїздів у червні очолив "Ужгород - Харків" - УЗ

На Сумщині машина поліції підірвалася на міні, одна людина загинула, семеро поранені – голова ОВА

З російського полону звільнено проректора ХДУ Вінника

За добу харківські рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, з-під завалів витягли тіла п’яти загиблих

США переконані у прогресі досягнення рішення про можливе членство Швеції і Фінляндії в НАТО на майбутньому саміті альянсу

Інтенсивність обстрілів на Харківщині збільшилася, за добу поліцейські задокументували понад 20 фактів руйнування будинків і споруд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА