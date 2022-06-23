Кількість поранених дітей через військову агресію РФ збільшилася до 593

Станом на 23 червня 2022 року збільшилася офіційна кількість поранених дітей – 593, кількість жертв серед дітей залишилася незмінною – 324, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 917 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 23 червня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 324. Зросла кількість поранених - 593", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 308, Харківській – 175, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2056 навчальних закладів. З них 212 зруйновано повністю.