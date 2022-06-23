Події

07:37 23.06.2022

Україна та Молдова допоможуть один одному швидше вступити до ЄС

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Україна та Молдова допоможуть один одному швидше вступити до ЄС

Лідери України та Молдови Володимир Зеленський та Майя Санду під час телефонної розмови обговорили спільні зусилля для вступу обох країн до ЄС.

Президент України наголосив, що домовився про взаємодопомогу Києва та Кишинева на шляху до ЄС.

"Була хороша телефонна розмова з президентом України Зеленським напередодні важливої зустрічі EUCO. Ми обговорили рекомендацію Єврокомісії щодо надання статусу кандидата Молдові та Україні. Ми віддані зміцненню нашої співпраці щодо нашої інтеграції до ЄС", - написала Санду в твіттері в ніч на четвер.

 

 

 

 

Теги: #молдова #єс #взаємодопомога

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