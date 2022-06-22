Зеленський обговорив із австрійським канцлером майбутній саміт Європейської ради та повоєнне відновлення України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером майбутній саміт Європейської ради та питання післявоєнного відновлення України.

"Із федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером обговорили майбутній саміт Європейської ради. Подякував Австрії за гуманітарну підтримку. Обмінялися думками щодо відновлення нашої країни та конференції з відновлення України, яка відбудеться у Лугано", - написав Зеленський у твіттері.

Як повідомлялося, саміт Європейської Ради, де буде розглянуто питання надання Україні статусу держави-кандидата в ЄС, відбудеться 23-24 червня у Брюсселі.