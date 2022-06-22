У результаті ворожого обстрілу житлових будинків у Золочеві на Харківщині загинули троє мирних жителів - прокуратура

Під час огляду місця обстрілу смт Золочів Харківської області, скоєного російськими військовими 21 червня, було знайдено останки чоловіка та жінки, таким чином кількість загиблих збільшилася до трьох осіб, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"У результаті обстрілу загинув 46-річний чоловік. Під час огляду місця події під завалами було знайдено фрагменти тіл ще одного чоловіка та жінки. Крім того, ворожим вогнем було зруйновано та пошкоджено низку житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Під процесуальним керівництвом Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч.2 ст.438 КК України). Досудове розслідування здійснюється Богодухівським райвідділом поліції. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до УСБУ в Харківській області.