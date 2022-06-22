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20:08 22.06.2022

Основну частину українських військовополонених утримують у таборі в Оленівці, поетапно всі вони будуть звільнені

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Основну частину українських військовополонених утримують у таборі в Оленівці, поетапно всі вони будуть звільнені

Доля та місцезнаходження майже всіх українських військовополонених добре відома українській стороні, їхнє звільнення проводиться поетапно і вони згодом будуть повернуті, заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов.

"Про долю, скажімо так, майже всіх їх (українських військовополонених – ІФ) нам дуже чітко відомо. Ми... займаємось їх звільненням із полону і сподіваюся, що найближчим часом багато хто побачить своїх близьких уже вдома", - сказав Буданов в ефірі телемарафону в середу.

За його словами, основна частина військовополонених знаходиться у таборі для військовополонених на території окупованого смт Оленівка Донецької області. "Періодично певних людей звідти вивозять для проведення слідчих дій. Це все, що я можу зараз вам повідомити… Про долю всіх цих людей нам добре відомо, ми знаємо, де вони – це питання завжди є на контролі, і ми це відстежуємо. І не тільки відстежуємо, а й вживаємо заходів для їхнього реального повернення. Дочекайтеся трохи і я впевнений, що скоро самі побачите все", - сказав начальник ГУР.

На питання про конкретні дати обміну він відповів, що "про це рано говорити", але наголосив, що він ведеться поетапно. "Йдеться про поетапний обмін цими полоненими. Я абсолютно відверто кажу: це не буде обмін за один раз на даному етапі. Це буде в кілька етапів здійснено. Невеликі обміни йдуть постійно... Найближчим часом ми сподіваємося звільнити більш-менш значну кількість наших полонених, і про це одразу буде повідомлено у ЗМІ", - сказав Буданов.

Начальник ГУР сказав, що найбільші складнощі зі звільненням командного складу. "Те, що стосується рядового складу, тут набагато легше йдуть питання. Коли йдеться про керівників підрозділів, зрозуміло, що це набагато складніше", - зазначив він.

Буданов повідомив, що йому відомо точну кількість українців у російському полоні та росіян в українському, але озвучувати їх він не може, оскільки вони є таємницею. На уточнююче питання, чи достатньо в України обмінного фонду, він сказав: "Я інакше відповім на це питання – ми зможемо повернути їх назад."

На питання, чи розглядається як обмінний фонд народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, обвинувачений у державній зраді, Буданов відповів: "Панові Медведчуку, на відміну від багатьох військовополонених, пред'явлено абсолютно невійськові обвинувачення, а суть кримінальні. Його подальшу долю має спочатку вирішити правосуддя, а після цього вже думатимемо, що з ним робити далі".

 

 

Теги: #рф #україна #війна #полонені

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