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19:56 22.06.2022

Володимир Кличко звернувся до лідерів країн ЄС: Доведіть готовність відстоювати цінності, які Україна вже відстоює

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Володимир Кличко звернувся до лідерів країн ЄС: Доведіть готовність відстоювати цінності, які Україна вже відстоює

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко закликав європейських політиків, чиновників і всіх громадян Євросоюзу підтримати Україну та надати статус кандидата у члени ЄС.

"Закликаємо всіх, хто причетний до цього рішення: доведіть своїми діями готовність відстоювати власні цінності, які Україна вже відстоює. Сьогодні лише дві тисячі кілометрів поділяють два світи: європейський, де свобода та демократія є головними цінностями, та середньовічну росію, де свобода та демократія є головними ворогами. Президент Єврокомісії заявила, що "заради європейської перспективи українці готові померти". Я хочу, щоб українці жили, жили у свободі та демократії. На Майдані 8 років тому звучало: "Україна – це Європа". Відтоді ми щодня захищаємо наше право бути частиною Європи", - сказав Володимир Кличко у зверненні, яке він виклав у соцмережах.

Він наголосив, що Україна не лише щит для Європи, а й нові можливості.

"Україна готова багато працювати, щоб стати повноправним членом Союзу. Так, це величезний виклик, економічний і соціальний. Але ми можемо розраховувати на свої сильні елементи. Наша країна багата своєю землею і, насамперед, багата своїми людьми. Українці працьовиті, старанні та перебувають в авангарді цифровізації. Україна – це не лише щит Європи, це також чудова можливість для Європи, її процвітання та майбутнього", - наголосив Володимир Кличко.

Як повідомлялося, надання статусу кандидата в члени ЄС Україні буде першим питанням засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів країн-членів Співтовариства, яке відбудеться у Брюсселі 23-24 червня.

 

 

Теги: #кличко #єс #звернення

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