Події

19:49 22.06.2022

Загрози для України з боку Білорусі немає – Буданов

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Загрози для України з боку Білорусі немає – Буданов

На поточному етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає, заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"На даному етапі жодної загрози з білоруської сторони немає, це я абсолютно впевнено можу вам сказати. Ситуація абсолютно під контролем", - заявив Буданов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у Білорусі справді спостерігається військова активність, проте вона не несе загроз для України.

"У Білорусі продовжуються і військові збори, і навчання, і зміцнення кордону, проходить зараз цілий комплекс тих чи інших дій військового призначення. Але вони не спрямовані на проведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо у них з'являться такі думки, ми одразу будемо про це знати і всі разом зробимо адекватні дії", - наголосив глава розвідки.

Теги: #білорусь #загроза #розвідка

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