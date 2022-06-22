Переговори військових делегацій Туреччини та Росії відбулися конструктивно, результати є, заявляють в Анкарі

Переговори військових делегацій Туреччини та Росії відбулися конструктивно і дали конкретні результати, тепер готується чотиристороння зустріч за участю ООН щодо вивезення зерна з українських портів, повідомляє в середу агентство "Анадолу" з посиланням на турецьку владу.

"За підсумками переговорів між військовими делегаціями Туреччини і РФ, що відбулися напередодні в Москві, ухвалено рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина, Росія, Україна та ООН) для обговорення теми виведення суден із зерном із портів України", - йдеться у повідомленні агентства.

За інформацією "Анадолу", у разі згоди всіх сторін ця зустріч може відбутися у Туреччині найближчими тижнями.

Крім того, у повідомленні йдеться, що зустріч у Москві дала конкретні результати.