Події

15:15 22.06.2022

Заарештовано майно Медведчука, знайдене під час обшуку

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Заарештовано майно Медведчука, знайдене під час обшуку

За рішенням Личаківського районного суду Львова заарештовано 279 картин, статуетки, посуд та залізничний вагон-ресторан, виявлені під час обшуку 7 червня у будинку обвинуваченого у держзраді народного депутата Віктора Медведчука.

"17.06.2022 слідчий суддя задовольнив клопотання генерального прокурора та наклав арешт на майно підозрюваного Медведчука В.В., яке було виявлено у процесі проведення обшуку 07.06.2022 року у будинку та земельній ділянці, що належать йому на праві приватної власності", - йдеться у повідомленні райсуду на сайті.

У повідомленні уточнюється, що заарештовано 279 картин, 4 статуетки, 10 годинників, 5 чашок, 1 келих, 1 піднос, 2 вази, 1 графін, 2 підставки, 2 срібні підсклянники, 1 чайник, 31 коробка з елементами посуду, залізничний вагон з меблями, предметами інтер'єру та посуду.

Раніше, згідно з повідомленням, розміщеним на сторінці Личаківського райсуду Львова у фейсбуці, суд продовжив термін тримання Медведчука під вартою до 9 серпня.

"Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та продовжив термін тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів до 9 серпня 2022 року підозрюваному у кримінальному провадженні Медведчуку Віктору Володимировичу", - зазначено в повідомленні.

За інформацією суду, під час розгляду цього клопотання, захисник підозрюваного звернувся до Верховного Суду з клопотанням про передачу цього клопотання на розгляд до Печерського районного суду м. Києва, але у задоволенні такої ухвали було відмовлено.

Як повідомлялося, обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ чинили замах на розграбування національних цінностей, - ідеться про незаконний видобуток нафти й газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, слідство зібрало значні докази провини Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбуванні національних цінностей, інші справи стосовно нього ще розслідують.

"Ми абсолютно спокійно рухаємося до суду, бо там зібрано залізобетонні докази", - сказала генпрокурор 3 червня в ефірі українського телемарафону.

Вона додала: "Інша справа - "вугільна". Там іще слідство триває. І є ще дві потужні справи: одна з них - це відома "труба Медведчука"... Є ще одна справа, не хочу про неї говорити, там правоохоронці виходять на фінішну пряму, не буду спойлерити наперед".

Теги: #суд #медведчук #арешт #майно

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