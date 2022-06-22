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13:47 22.06.2022

Росія у Чорному морі спрямувала у бік України 44 крилаті ракети типу "Калібр" - ОК "Південь"

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Росія у Чорному морі спрямувала у бік України 44 крилаті ракети типу "Калібр" - ОК "Південь"

Росія у Чорному морі спрямувала у бік України 44 крилаті ракети типу "Калібр", повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Наразі у Чорному морі, північно-західній його частині, блокуючи судноплавство (ця блокада триває з початку березня), стоять п'ять надводних носіїв крилатих ракет і підводний човен-носій крилатих ракет. Отже, сумарна кількість - 44 крилаті ракети типу "Калібр" спрямовані нині у бік України. І це ураження не лише для південних регіонів. Дальність таких ракет дає змогу вразити майже всю Україну", - наголосила Гуменюк на брифінгу у Медіацентрі "Україна-Укрінформ" у середу.

За її словами, також у морі стоять напоготові три великі десантні кораблі РФ.

Теги: #ракети #ок_південь

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