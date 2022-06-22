Події

12:41 22.06.2022

Нардепи пропонують не мобілізувати військовозобов'язаних, близькі родичі яких загинули

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Група народних депутатів пропонує розширити перелік військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Відповідний законопроєкт №7481 про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зареєстровано у Верховній Раді в середу, повідомляє сайт українського парламенту.

Текст законопроєкту поки що не оприлюднено на сайті, проте один із його авторів, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") розмістила у фейсбуці скрін порівняльної таблиці до законопроєкту.

Згідно з пропонованими змінами, не підлягають призову під час мобілізації військовозобов'язані, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Згідно з законопроєктом до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат (сестра) загиблих або зниклих безвісти.

 

Теги: #мобілізація

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