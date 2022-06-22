Керівникові будівельної компанії оголосили про підозру у привласненні 2 млн грн на реконструкцію собору святого Юра у Львові – СБУ

Керівнику будівельної компанії оголосили про підозру у привласненні понад 2 млн грн на реконструкцію собору святого Юра у Львові, повідомляє пресслужба управління СБ України у Львівській області.

За даними пресслужби, керівнику будівельної компанії повідомили про підозру у привласненні понад 2 млн грн за ознаками частини 5 статті 191 КК України (привласнення, розтрата чи заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

"Оперативники встановили, що мільйони бюджетних коштів, виділених на реконструкцію пам'ятки архітектури національного значення, було незаконно привласнено... Керівництво організації вносило до фінансової документації недостовірні дані щодо обсягів та вартості виконаних робіт", – зазначено у повідомленні.

Розкриття злочину проводили спільно співробітники СБУ та Національної поліції, зазначено в повідомленні.