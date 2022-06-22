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10:38 22.06.2022

Ірландія заморозила майже 2 млрд євро активів, пов'язаних із громадянами та організаціями РФ, котрі підпали під санкції

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Ірландія заморозила майже 2 млрд євро активів, пов'язаних із громадянами та організаціями РФ, котрі підпали під санкції

В Ірландії, за останніми даними, заморожено активи російських приватних осіб та організацій на загальну суму 1,72 млрд євро, повідомила у вівторок газета The Irish Times із посиланням на представника МЗС Ірландії.

"Ірландія заморозила 1,72 млрд євро активів, пов'язаних із громадянами та організаціями РФ, котрі підпали під санкції", - пише газета.

Видання зазначило, що напередодні Центральний банк Ірландії нагадав діловим і професійним організаціям країни про необхідність дотримання заборон, затверджених на рівні ЄС стосовно Росії.

Відповідні послання направлено до Юридичного товариства Ірландії, Адвокатської колегії, торговельних палат, рахункових відомств ірландського конгресу профспілок, інших ділових організацій, пише The Irish Times.

Теги: #санкції_рф #ірландія

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