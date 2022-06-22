Події

10:24 22.06.2022

Шестеро дітей поранені внаслідок російського удару по пляжу в Часовому Ярі – Донецька ОВА

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Шестеро дітей поранені внаслідок російського удару по пляжу в Часовому Ярі – Донецька ОВА

Шестеро дітей поранені внаслідок російського удару по пляжу в м. Часовий Яр Донецької області, попередньо використовувалися касетні снаряди, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Шестеро поранених дітей - наслідок учорашнього обстрілу Часового Яру. Росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка в межах міста. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди", - написав він у телеграм-каналі.

Загалом унаслідок обстрілу загинула одна людина, 11 дістали поранень.

 

Теги: #діти #війна #донецька_область

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