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07:35 22.06.2022

Мін'юст США надасть Україні прокурора для консультування з питань боротьби з корупцією

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Мін'юст США надасть Україні прокурора для консультування з питань боротьби з корупцією

Міністерство юстиції США надасть Україні додатковий персонал для розширення роботи щодо протидії незаконним фінансам Росії та ухилянню від санкцій, повідомив сайт американського Мін'юсту.

"Серед іншого, департамент надасть Україні експерта-прокурора Міністерства юстиції для консультування з питань боротьби з клептократією, корупцією та відмиванням грошей", - наголошується у релізі на сайті Мін'юсту США.

Як зазначається, Мін'юст юстиції США використовуватиме всі можливості для притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє воєнні та інші злочини в Україні.

Крім того, для підтримки цільової групи департаменту з клептозахоплення планується направити двох юристів-експертів із управління з міжнародних справ – одного до посольства США в Європі, а іншого – до посольства США на Близькому Сході.

"Ці старші юристи тісно співпрацюватимуть зі своїми колегами в державах-членах ЄС і країнах Близького Сходу, щоб сприяти взаємній правовій допомозі та екстрадиціям, пов'язаним із незаконним фінансуванням Росією та ухиленням від санкцій, зокрема щодо включених до списку російських олігархів, які підтримували російський режим та його зусилля щодо підриву суверенітету України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в березні 2022 року генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив про створення Цільової групи з клептозахоплення для подальшого використання інструментів і повноважень департаменту проти спроб ухилитися або підірвати економічні дії, вжиті урядом США у відповідь на російську військову агресію.

"З того часу оперативна група сприяла захопленню супер'яхт двох осіб, які перебувають під санкціями, тісно пов'язаними з російським режимом; ліквідувала російські злочинні мережі; та серед інших дій, примусові порушення санкцій", - сказано в повідомленні.

 

 

 

Теги: #сша #прокурор #україна #мінюст

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