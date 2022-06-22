Події

06:32 22.06.2022

Зеленський: Дії Росії – аргумент для погодження сьомого пакета санкцій

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Зеленський: Дії Росії – аргумент для погодження сьомого пакета санкцій

Президент України Володимир Зеленський у всіх переговорах із європейськими лідерами наголошував на необхідності якнайшвидшого погодження сьомого пакета санкцій.

"У всіх переговорах незмінно наголошував: сьомий пакет санкцій Євросоюзу потрібен якнайшвидше", - сказав він у традиційному відеозверненні у вівторок увечері.

За його словами, "Росія має відчути постійне посилення тиску за війну, за свою агресивну антиєвропейську політику".

"Чергові російські погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, чергові порції брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи – все це аргументи, щоб погодити сьомий пакет санкцій", - заявив він.

 

Теги: #рф #санкції #зеленський

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