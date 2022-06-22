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06:27 22.06.2022

Україна потребує підтримки США для розслідування воєнних злочинів РФ – Венедіктова

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Україна потребує підтримки США для розслідування воєнних злочинів РФ – Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що Україна потребує підтримки додаткових професійних сил і обладнання США, а також юридичної підтримки для розслідування воєнних злочинів РФ, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Україні надзвичайно потрібна підтримка партнерів додатковими професійними силами та устаткуванням - допомога "на землі" та спецобладнання, і Сполучені Штати наразі розглядають таку можливість. Правова підтримка так само необхідна і дієва, як і постачання зброї для боротьби з РФ, яка вчиняє безпрецедентно масштабні звірства щодо мирного населення нашої держави", - заявила Венедіктова на зустрічі з генпрокурором США Мерріком Гарландом у вівторок у Києві, повідомляє Офіс генпрокурора.

Також Венедіктова наголосила на важливості експертної підтримки у сфері повернення активів, якої очікує українська сторона. "Ми активно співпрацюємо щодо розшуку майна воєнних злочинців із американською Cleptocapture Task Force", - сказала вона.

Сторони на зустрічі обговорили співпрацю України та США з юридичних питань, а також формат роботи американської сторони з українською спільною слідчою групою, яка розслідує воєнні злочини РФ. "Вдячна американським колегам за високу оцінку роботи української правоохоронної системи в надскладних умовах війни. З нашого боку відзначила вклад в нашу результативність експертів зі створеної США, ЄС та Великою Британією Консультативної групи - Atrocity Crimes Advisory Group", – сказала українська генпрокурор.

Крім того, сторони обговорили співпрацю у сфері протидії екологічним злочинам, що в умовах війни є серйозним викликом.

Також на зустрічі обговорювалися питання щодо подолання корупції в Україні та питання сфери кібербезпеки. "Це злочини без кордонів, і ми вже маємо приклади спільних успішних спецоперацій з колегами зі США", - резюмувала Венедіктова.

За інформацією американського видання CNN, Гарланд оголосив про створення групи з розслідування російських воєнних злочинів в Україні, яку очолить легендарний мисливець за нацистами Елі Розенбаум. За словами американського чиновника, Розенбаум допоміг міністерству викрити та позбавити громадянства понад 100 нацистів.

 

Теги: #сша #генпрокурор #україна #венедіктова

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