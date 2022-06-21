Зеленський провів розмову з прем'єром Ірландії напередодні засідання Євроради, запросив його відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном напередодні історичного засідання Європейської ради, запросив відвідати Україну з першим за історію двосторонніх відносин візитом.

"Провів розмову з прем'єр-міністром Майклом Мартіном напередодні історичного засідання Європейської ради. Подякував за активну підтримку Ірландією європейських прагнень України та статусу кандидата на членство в ЄС. Запросив відвідати Україну з першим в історії двосторонніх відносин візитом", - написав Зеленський у твіттері.