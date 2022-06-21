Глава уряду Грузії запрошено на саміт НАТО у Мадриді

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 28-30 червня в Мадриді, повідомила у вівторок пресслужба глави грузинського уряду.

Як передбачається, Гарібашвілі візьме, зокрема, участь у спеціальній зустрічі Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів, на яку також запрошені президенти Фінляндії та Південної Кореї, прем'єри Австралії, Японії, Нової Зеландії, Швеції, президент Європейської ради та голова Єврокомісії.

"На саміті в Мадриді між союзниками буде узгоджена нова стратегічна концепція, в якій будуть визначені ключові принципи та цілі Північноатлантичного альянсу, щоб підготувати альянс до більш небезпечного та непередбачуваного світу. Ця концепція зміцнить нову політику щодо Росії, визначить загальну основу для викликів, від Китаю, і зміцнить нашу рішучість захищати союзників перед усіма загрозами", - йдеться в листі-запрошенні Столтенберга.