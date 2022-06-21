Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Іспанії можливі результати саміту НАТО в Мадриді та продовольчу безпеку

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, сторони обговорили можливі результати саміту НАТО в Мадриді 28-30 червня та продовольчу безпеку.

"Провів розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Подякував за підтримку рішення Європейської комісії про статус кандидата для України. Обговорили можливі результати саміту НАТО в Мадриді. Продовольча безпека також була на порядку денному", - написав Зеленський у твіттері.