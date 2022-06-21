Події

19:31 21.06.2022

У селі біля Харкова внаслідок ворожого обстрілу загинула 8-річна дівчинка, її маму поранено - Синєгубов

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У селі біля Харкова внаслідок ворожого обстрілу загинула 8-річна дівчинка, її маму поранено - Синєгубов

Унаслідок ворожих обстрілів с. Уди Золочівської громади Харківської області у вівторок загинули три особи, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Троє мирних жителів загинули сьогодні внаслідок обстрілу села Уди Золочівської громади", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, у с. Безруки Дергачівської громади області загинула 8-річна дівчинка, а її мама зазнала поранень.

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріл

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