У селі біля Харкова внаслідок ворожого обстрілу загинула 8-річна дівчинка, її маму поранено - Синєгубов

Унаслідок ворожих обстрілів с. Уди Золочівської громади Харківської області у вівторок загинули три особи, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Троє мирних жителів загинули сьогодні внаслідок обстрілу села Уди Золочівської громади", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, у с. Безруки Дергачівської громади області загинула 8-річна дівчинка, а її мама зазнала поранень.