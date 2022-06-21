Події

17:54 21.06.2022

Генпрокурор США прибув до України для обговорення з Венедіктовою воєнних злочинів

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Генпрокурор США прибув до України для обговорення з Венедіктовою воєнних злочинів

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд у вівторок, 21 червня, прибув в Україну, щоб зустрітися з генеральним прокурором Іриною Венедіктовою для обговорення воєнних злочинів у зв’язку з російським вторгненням.

"Під час неоголошеної поїздки генеральний прокурор Меррік Гарланд відвідав Україну та підтвердив відданість США допомозі у виявленні, затриманні та судовому переслідуванні осіб, причетних до воєнних злочинів і звірств", - написав представник Міністерства юстиції США у твіттері, опублікувавши відео зустрічі Гарланда зі ЗМІ.

Генпрокурор США наголосив, що злочинцям не вдасться сховатися.

"Я тут, щоб висловити непохитну підтримку Сполученими Штатами народу України в розпал неспровокованого та несправедливого російського вторгнення... Сполучені Штати направляють безпомилковий сигнал. Сховатися ніде. Ми та наші партнери використовуватимемо всі доступні способи, щоб переконатися, що ті, хто несе відповідальність за ці злочини, притягнуті до відповідальності", - сказав Гарланд журналістам.

 

Теги: #сша #генпрокурор #злочини #венедіктова

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