Події

12:44 21.06.2022

Потік на в'їзд через західний кордон України останні два дні трохи більше ніж потік на виїзд – Держприкордонслужба

2 хв читати
Потік на в'їзд через західний кордон України останні два дні трохи більше ніж потік на виїзд – Держприкордонслужба

Кількість тих, хто виїжджає з України через західний її кордон, останні два дні на декілька сотень – дві тисячі людей більше за кількість тих, хто в'їжджає, свідчать дані Держприкордонслужби у фейсбуці.

Згідно з ними, 20 червня з України виїхали 37 тис. осіб порівняно з 40 тис. днем раніше, тоді як кількість прибулих до країни становила понад 39 тис. порівняно з понад 40 тис. напередодні.

Відомство уточнило, що минулої доби кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами залишилася на рівні майже 100.

Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив близько 188 тис. осіб, що повернуло показник чистого відпливу з початку війни на рівень кінця березня.

Після цього дні, коли потік на в'їзд перевищував потік на виїзд, стали чергуватись із днями, коли навпаки потік на виїзд був більшим за потік на в'їзд. Загалом за останні два тижні кількість тих, хто в'їжджає в Україну, перевищила кількість тих, хто виїжджає з країни через західний її кордон, приблизно лише на 6 тис.

Дані про баланс потоків на в'їзд та виїзд підтверджує і прикордонна служба Польщі. Зокрема, згідно з її даними у твіттері, 20 червня з Польщі до України в'їхали 25,1 тис. порівняно з 26 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік становив 24,8 тис. проти 27,4 тис. напередодні.

За даними УВКБ ООН на 13:00 16 червня, загалом з України з початку війни виїхали (без урахування потоку на в'їзд) 7,704 млн осіб, із них до Польщі 4,002 млн, Росії – 1,231 млн, Угорщини – 782,7 тис., Румунії – 659,0 тис., Молдови – 502,7 тис., Словаччини – 510,0 тис., Білорусі – 16,7 тис.

Одночасно в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 16 червня в'їхали (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,592 млн осіб.

Теги: #потік #держприкордонслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 20.06.2022
Російські війська вранці обстріляли прикордоння Чернігівщини - Держприкордонслужба

Російські війська вранці обстріляли прикордоння Чернігівщини - Держприкордонслужба

12:55 13.06.2022
Чистий приплив людей в Україну через західний кордон відновився цими вихідними

Чистий приплив людей в Україну через західний кордон відновився цими вихідними

12:57 09.06.2022
Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 30 днів, але останніми днями впав до мінімуму

Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 30 днів, але останніми днями впав до мінімуму

14:19 08.06.2022
Ворог обстріляв прикордонне село Шосткинського району Сумської області, зруйновано приміщення Держприкордонслужби

Ворог обстріляв прикордонне село Шосткинського району Сумської області, зруйновано приміщення Держприкордонслужби

14:08 07.06.2022
У Держприкордонслужбі не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про перетин Овсянніковою кордону України

У Держприкордонслужбі не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про перетин Овсянніковою кордону України

09:42 07.06.2022
Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

14:24 03.06.2022
Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 24 дні і сягнув 167 тис. людей

Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 24 дні і сягнув 167 тис. людей

11:16 03.06.2022
Російські війська продовжують обстрілювати Чернігівщину та Сумщину – Держприкордонслужба

Російські війська продовжують обстрілювати Чернігівщину та Сумщину – Держприкордонслужба

14:26 02.06.2022
Держприкордонслужба не фіксує навпроти Чернігівської та Сумської областей скупчення сил РФ, необхідного для повторного вторгнення

Держприкордонслужба не фіксує навпроти Чернігівської та Сумської областей скупчення сил РФ, необхідного для повторного вторгнення

10:28 02.06.2022
В Україну через західний кордон за добу в'їхали на 7 тис. більше людей, ніж виїхали – Держприкордонслужба

В Україну через західний кордон за добу в'їхали на 7 тис. більше людей, ніж виїхали – Держприкордонслужба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Переконані у перемозі України 93% громадян, але понад половина вважає, що для цього потрібно щонайменше півроку – соцопитування

Другий етап підтвердження участі у національному мультипредметному тесті триває з 21 червня до 7 липня - УЦОЯО

У Києві за підозрою у держзраді затримали завідувача відділу Секретаріату Кабміну та керівника однієї з дирекцій ТПП України

Українські військові відбили штурм поблизу Богородичного та Долини

Зеленський закликав учасників фестивалю "Каннські леви" бути союзниками України

ОСТАННЄ

У Києві масово перевірять лотки з продажу шаурми

Бородянка після агресії РФ стала символом безглуздої жорстокості та насильства – прем'єр Люксембургу

З тимчасово окупованих територій Харківщини евакуйовано майже тисячу людей, чверть з яких діти - Синєгубов

На Київщині на сьогодні знайдено 1333 тіла загиблих українців – начальник облполіції

Вступ до ЄС підтримують 87% українців, до НАТО 76% – соцопитування

Переконані у перемозі України 93% громадян, але понад половина вважає, що для цього потрібно щонайменше півроку – соцопитування

Другий етап підтвердження участі у національному мультипредметному тесті триває з 21 червня до 7 липня - УЦОЯО

Двох жінок на Львівщині доставили до реанімації після зміїних укусів – ДСНС

Перейменування майже 300 об'єктів у Києві підтримали понад 6,5 млн українців

У Києві за підозрою у держзраді затримали завідувача відділу Секретаріату Кабміну та керівника однієї з дирекцій ТПП України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА