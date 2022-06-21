Потік на в'їзд через західний кордон України останні два дні трохи більше ніж потік на виїзд – Держприкордонслужба

Кількість тих, хто виїжджає з України через західний її кордон, останні два дні на декілька сотень – дві тисячі людей більше за кількість тих, хто в'їжджає, свідчать дані Держприкордонслужби у фейсбуці.

Згідно з ними, 20 червня з України виїхали 37 тис. осіб порівняно з 40 тис. днем раніше, тоді як кількість прибулих до країни становила понад 39 тис. порівняно з понад 40 тис. напередодні.

Відомство уточнило, що минулої доби кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами залишилася на рівні майже 100.

Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив близько 188 тис. осіб, що повернуло показник чистого відпливу з початку війни на рівень кінця березня.

Після цього дні, коли потік на в'їзд перевищував потік на виїзд, стали чергуватись із днями, коли навпаки потік на виїзд був більшим за потік на в'їзд. Загалом за останні два тижні кількість тих, хто в'їжджає в Україну, перевищила кількість тих, хто виїжджає з країни через західний її кордон, приблизно лише на 6 тис.

Дані про баланс потоків на в'їзд та виїзд підтверджує і прикордонна служба Польщі. Зокрема, згідно з її даними у твіттері, 20 червня з Польщі до України в'їхали 25,1 тис. порівняно з 26 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік становив 24,8 тис. проти 27,4 тис. напередодні.

За даними УВКБ ООН на 13:00 16 червня, загалом з України з початку війни виїхали (без урахування потоку на в'їзд) 7,704 млн осіб, із них до Польщі 4,002 млн, Росії – 1,231 млн, Угорщини – 782,7 тис., Румунії – 659,0 тис., Молдови – 502,7 тис., Словаччини – 510,0 тис., Білорусі – 16,7 тис.

Одночасно в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 16 червня в'їхали (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,592 млн осіб.