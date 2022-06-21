РФ утратила минулої доби в Україні близько 300 військових, 19 танків і 10 безпілотників - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу сягнули близько 300 осіб особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок вівторка, 21 червня, становили близько 34 тис. 100 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 19 танків і 18 бойових броньованих машин (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення –1496 та 3606 відповідно.

Також за добу понеділка в Україні було знищено 3 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 4 одиниці спеціальної техніки та 10 одиниць автомобільної техніки, включно з бензовозами, збито 10 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 7 крилатих ракет.

Загалом же від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні вже 752 артсистеми, 239 РСЗВ, 98 засобів протиповітряної оборони, 216 літаків, 181 гелікоптер, 611 безпілотників, 137 крилатих ракет, 2537 автомобілів і автоцистерн, 59 одиниць спецтехніки та 14 суден.

"Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та авдіївському напрямках", - наголошується у зведенні.

Водночас у Генштабі наголосили, що дані уточнюють.